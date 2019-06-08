كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: الإخوان يديرون عصابات داخل سجون بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة العدل البريطانية، في تقرير لها، عن ضلوع عصابات مرتبطة بتنظيم الإخوان الإرهابي، في أعمال عنف وسط السجون ذات الحراسة المشددة، لإجبار النزلاء على اعتناق فكر الإخوان المسلمين.

وأشار التقرير، وفق صحيفة "تايمز" البريطانية، إلى أن العصابات تنشط تحت غطاء الدين، وتخضع لهيكل تنظيمي هرمي يشمل قادة ومجندين ومنفذين وأتباعاً.

ويستند التقرير إلى مقابلات أجريت مع 83 سجيناً و73 موظفاً في سلك السجون. وتنتمي المجموعات المستجوبة إلى ثلاثة من السجون الثمانية الأكثر تشدداً في إجراءاتها الأمنية في إنكلترا.