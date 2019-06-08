بنعطية: “الأمور الجدية انطلقت.. سعيد جدا بهذه الأجواء داخل الأسود”

عبر المهدي بنعطية، عميد المنتخب المغربي لكرة القدم، عن سعادته الكبيرة بالأجواء السائدة بين العناصر الوطنية، خلال معسكرهم الإعدادي بسلا تحضيرا لنهائيات كأس إفريقيا للأمم القادمة بمصر، كما أبدى تفاؤله بقدرة “الأسود” على التألق في “الكان”.

وكتب النجم السابق ليوفنتوس الإيطالي، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أمس الجمعة، بأن الأجواء السائدة داخل معسكر “الأسود” هي أجواء رائعة، ” والكل هنا عازم على تحقيق مسار كبير في كأس أمم افريقيا القادمة”.

وقال بنعطية، إن الأمور الجدية قد بدأت استعدادا لهذه البطولة القارية، أنا سعيد جدا بالتواجد رفقة أشقائي الصغار، وفخور جدا بذلك”.

وستحتضن مصر بطولة الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، إلى 19 يوليو المقبل، وتضم 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية.

ويلعب المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة التي تقام مبارياتها على ملعب إستاد السلام، وتضم منتخبات ساحل العاج، جنوب أفريقيا وناميبيا.