تسريب” امتحانات أولى باكالوريا..والوزارة توضح وتؤكد توقيف أحد المتورطين”

تداولت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات الماضية، ما قالت إنه تسريب لإمتحانات السنة الأولى بكالوريا، التي انطلقت، رسميا، صباح اليوم السبت.

وتعليقا على الموضوع، أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التربية الوطنية، في حديث “لليوم 24” أن مواضيع الإمتحانات التي نشرت في فيسبوك، منذ مساء أمس الجمعة، هي مواضيع “مفبركة”.

بالمقابل، أقرت ذات المصادر بخروج نسخ الإمتحانات بعد انطلاقها رسميا صباح اليوم، مشيرة إلى وجود تلاميذ يتجندون لهذه المهمة، حيث يقومون بالإنسحاب من مراكز الإمتحان بمختلف مؤسسات الثانوي التأهيلي دون إتمامه.

وأشارت إلى أن مصدر صور الإمتحانات التي نشرت صباح اليوم، بعد ساعة من انطلاق الإمتحانات تعود إلى إحدى المؤسسات بإقليم آسا، حيث جرى توقيف الشخص المسؤول عن نشرها.

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وسجلت الوزارة، حسب المصدر نفسه، تراجعا كبيرا في العمليات المشابهة مقارنة مع الأعوام الماضية.

وكانت عدد من الصفحات الفيسبوكية، قد نشرت صورا مسربة من قاعات الامتحانات، لأوراق الاسئلة المطروحه بعدد من المواد.

وفور نشرها، شارك عدد من النشطاء الصور المذكورة، كما تطوع آخرون في حل الاسئلة المطروحه ونشرها للعموم لتسهيل عملية غش الممتحنين.

وكانت الوزارة الوصية وبتنسيق مع المصالح الأمنية، قد أعلنت عن اتخاذ إجراءات صارمة وتدابير وقائية من أجل إنجاح محطة امتحانات الباكالوريا وتفادي حالات الغش.