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أحلام ضد سياقة السعوديات للسيارة

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محمد بوملي 0 تبليغ

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وجدت الفنانة الإماراتية أحلام نفسها وسط موجة من الانتقادات، بسبب قيادتها للسيارة في ، بعدما كانت من مناهضي الفكرة.

أحلام نشرت، أخيرا، أثناء وصولها إلى السعودية لإحياء حفل فني فيها، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” فيديو تقود فيه السيارة، وكتبت: “جدة الخير.. عروس البحر الأحمر، أحلام في جدّة”،

وكشفت أحلام، سابقا، أنها مع معارضة قيادة السيارات من طرف المرأة في السعودية.

وهنأت أحلام السيدات السعوديات بسريان قرار ملكي، سمح لهن بالسياقة، وقالت: ”مبروك لبنات، ونساء السعودية بالسواقة، وهذا يوم تاريخي تسطر باسمكم، أتمنى لكم التوفيق، ومزيدًا من الازدهار والتقدم، والسعادة اللي شهدتها في عيونكم، أمس، أسعدتني بالرغم من إني كنت ضد السواقة في السعودية بشكل عام“.

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