نجاة أسرة من الموت المحقق بأعجوبة بعد انقلاب سيارة واحتراقها بشكل كامل

تعرضت سيارة خفيفة، يوم أمس الجمعة، لحادث سير خطير بمنطقة “ارسموكة”، وبالضبط بالطريق الرابطة بين “ارسموكن وويجان” نواحي مدينة تزنيت، بعدما فقد السائق السيطرة على المقود.

وحسب مصادر محلية، فقد نجا ركاب السيارة بأعجوبة من حادث سير خطير، بعدما فقد سائق السيارة السيطرة عليها، لتنقلب بجانب الطريق، ما أدى إلى اندلاع النيران بها، وىحتراقها بالكامل.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الحادث لم يخلف أي خسائر في الأرواح، حيث خرج ركاب السيارة بإصابات طفيفة من الحادث، بإستثناء الخسائر المادية المسجلة جراء احتراق السيارة بالكامل.

هذا وقد عرف مكان الحادث، حضور عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية، التي عملت على إخماد النيران، فيما تم فتح تحقيق حول الواقعة، لتحديد ظروف وملابسات الحادث.