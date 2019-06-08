القدس: وفاة الطفلة نور ناصر غرقا في العيسوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن صباح اليوم، السبت، وفاة الطفلة نور أحمد ناصر، من العيسوية في القدس المحتلة، وذلك بسبب إصابتها الخطيرة بعد حادث غرق وقع يوم أمس الجمعة.
وكان الطفلة، التي تبلغ من العمر عاما ونصف، قد غرقت في بركة سباحة، في ساعات بعد ظهر أمس، الجمعة، ونقلت إلى المستشفى بحالة حرجة.
وأكدت مصادر طبية أن الطفلة قد غرقت في بركة سباحة خاصة في أحد المنازل في بلدة العيسوية في القدس المحتلة.
وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للطفلة، وحاول المسعفون إنعاشها أثناء نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى "هداسا" في جبل المشارف في القدس لاستكمال العلاج، إلا أنها توفيت، صباح اليوم، متأثرة بإصابتها الخطيرة.
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