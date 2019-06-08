وأضاف العكيلي أن "المادة تحدثت ايضا عن اعادة ملاكات الشرطة المحلية في جميع المحافظات واستحداث الدرجات الوظيفية لاعادة منتسبي الجيش والشرطة الذين تم فسخ عقودهم وذلك بعد اجراء التدقيق الامني"، موضحا انه "لولاحظنا الفقرتين ب ، ج لوجدنا ان الفقرة ب شملت المفصولين ٢٠٠٨ من الشرطة والكهرباء مع العلم ان ٨٠% حينها كانت عقود وليست تعيينات رسمية، وهذا واضح لدى جميع العراقيين ولدى وزارة الداخلية وشرطة الكهرباء، مما يعني جميع من فصلو في عام ٢٠٠٨ هم الملغية عقودهم كونها كانت اغلبها ان لم يكن جميعها عقود حيث كانت حماية المنشات الشخصيات (FBS) وكذلك حماية النفط جميعها عقود مايعني انهم سيأتون بمنتسبين جدد من مناطق اخرى غير التي شملت بالعودة وهذا مخالف لقرارات الموازنة الاتحادية".
وتسائل العكيلي، انه "بحدود ٣٧٥٠ منتسب المشمولين بالعوده اذا لم يكونوا من اهل العقود فهل ستقوم وزارة الداخلية بشمول اشخاص لم يكونوا في المحافظات التي حصل فيها مايسمى بالاحداث الامنيه بدل الاشخاص المشمولين بهذا القرار؟"، مشددا على ان "الفقرة ج ايضا يجب ان تشمل المفسوخة عقودهم كونها اشارت الى عودة المفسوخة عقودهم للخدمة وليس المفصولين من المنتسبين الدائميين فقط".
واكد العكيلي، ان "هذه الفقرات واضحه جدا ويجب ان تشمل فورا جميع المفسوخة عقودهم ولانسمح بالتلاعب بها وعزل ابناءنا الذين لاذنب لهم سوى انهم فصلوا وظلمواعلى اعتبارات سياسية واضحة جدا، ولانسمح بان يظلموا مرة اخرى بالتلاعب والتحايل على القانون، وظلم هؤلاء المنتسبين مرة اخرى"، دعايا وزارة الداخلية ال "توضيح موقفها فورا وامام الشعب والجواب على سؤالنا امام الشعب متى ثبتت وزارة الداخلية حمايات المنشات والشخصيات وحمايات النفط على ملاكها حتى تمنعهم الان من العودة اسوة بغيرهم؟".
وكان مجلس الناوب صوت في 26 اذار 2019، على صيغة قرار بشأن إعادة المفسوخة عقودهم من القوات الأمنية والشرطة المحلية والصحوات.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يدعو لشمول جميع المفسوخة عقودهم بالداخلية وشرطة الكهرباء بقرار العودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.