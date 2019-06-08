الحكمة تلوح بـ'المعارضة' مجدداً وتؤكد: كتل متنفذة سيطرت على القرار السياسي

وقال المرشدي في حديث لـ الخليج 365، إن "العملية السياسية الحالية ضمن عمل الحكومة قد انحرف مسارها وباتت ضعيفة، ما تولد عنها حكومة ضعيفة للأسف الشديد"، مبيناً أن "خيار المعارضة الايجابية التقويمية ما زال هو أحد الخيارات المهمة والتي نركز عليها بحال عدم توجه الحكومة بالشكل الصحيح".وأضاف المرشدي، أن "انحراف العملية السياسية عن مسارها الصحيح نتج عنه أن رئيس مجلس الوزراء أدخل نفسه وحكومته للأسف الشديد في نفق الكتل السياسية، حيث سيطرت على القرار بعض الكتل السياسية المتنفذة"، مستبعداً "نجاح الحكومة طالما استمرت في تمسكها بهذا الأسلوب وهذه الطريقة غير الفاعلة".

وأشار المرشدي، إلى أن "أغلب الكتل التي تعهدت له (رئيس الوزراء عادل عبد المهدي) وأبرمت اتفاقا معه تنصلت عندما أخذت مستحقاتها، وجعلته وحيداً في المعترك السياسي، وكانت نتيجة تلك الاتفاقات حكومة ضعيفة وهي في مرحلة خطرة".



وتابع، أن "بعض الكتل السياسية في وضح النهار تطالب بالإصلاحات وتشكيل حكومة مستقلة، وفي الليل والاتفاقات السرية تطالب بحصصها وفرضت هيمنتها على بعض الوزارات ما يجعلنا نعتقد أن المضي باتجاه المعارضة هو خيار مهم".

وكان زعيم تيار الحكمة عمارالحكيم دعا، الأربعاء (5 حزيران 2019)، الحكومة إلى "مصارحة شعبها ليعرف ما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه وأسباب عدم الإنجاز"، مضيفاً: "على ضوء ذلك سنحدد خياراتنا المستقبلية فخيار المعارضة السياسية الوطنية ما زال قائماً وانما تم تجميده لإعطاء مزيد من الوقت للتقييم والمراجعة".

