جرائم قطر ووقف إرهاب إيران.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، فيبرز أن قطر أمام القضاء لتعويض ضحايا إرهابها بمصر، ومطالبة بولتون لنظام طهران بالتوقف عن ممارسة الإرهاب، وتعليق تدريب طياري النظام التركي من قبل واشنطن والاستعداد لصفع أردوغان، وإعلان "الحرية والتغيير" بالسودان أن آبي أحمد اقترح مجلسا سياديا برئاسة دورية.

أما في الاقتصاد فتطالعون أنه بقرار أمريكي.. البتروكيماويات الإيرانية تدخل النفق المظلم.

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وإلى الملاعب، تتعرفون على أن ريال مدريد جعل هازارد الأغلى في تاريخه.

وللتعرف على مزيد من الأحداث، يمكنك مطالعة النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم السبت 8 يونيو/حزيران 2019.

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