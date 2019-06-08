مقتل 4 إرهابيين متورطين في هجوم على كمين للشرطة المصرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، السبت، مقتل ٤ عناصر إرهابية متورطة في الهجوم على حاجز أمني بمحافظة شمال سيناء فجر الأربعاء الماضي.

وقالت الوزارة إنه توافرت لدى قوات الأمن معلومات حول اختباء مجموعة من هذه العناصر داخل أحد العقارات الكائن بمنطقة أبوعيطه بالعريش واتخاذه مأوى لهم، وأثناء مداهمته تم تبادل إطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 4 من الإرهابيين.





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وأشارت إلى أنه تم العثور بحوزة العناصر الإرهابية على عدد 3 بنادق آلية، وحزام ناسف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

وأعلنت الداخلية المصرية، الجمعة، مقتل 8 عناصر إرهابية متورطة في الهجوم ذاته.

يأتي ذلك ضمن إجراءات أمنية صارمة تتخذها السلطات المصرية لملاحقة العناصر الإرهابية، عقب استشهاد 8 شرطيين صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، في هجوم على حاجز أمني تبناه تنظيم داعش الإرهابي.