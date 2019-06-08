حنكش دعا لاستقلالية القضاء: لا اصلاح بالبلد إلا من خلال القضاء

أشار عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ في حديث تلفزيوني إلى انه "نشكر ربنا ان هناك قوى واجهزة امنية هي التي عملت بحادثة ​طرابلس​ لأن ​الحكومة​ بينت انها غير مسوؤلة بعد ان بدأت بتراشق الاتهامات والتعاطي مع الملف باستخفاق"، معتبرا ان "حادثة طرابلس بينت وجود ضياع وتخبط لدى اهل السلطة، لذلك اقول اتركوا ​الاجهزة الامنية​ تعمل عملها في هذه الحادثة ولكن عليكم ان تواكبوها بقضاء مستقل".

ورأى انه "نحنا عطلنا المؤسسات بسبب ممارسات أهل السلطة و​المحاصصة​"، سائلا "كيف سيكون ​القضاء​ مستقلا إذا لم يرضخ للشخص الذي عيّنه بمنصبه؟". وشدد على انه "لا اصلاح بالبلد إلا من خلال القضاء".

وأضاف "إذا كان في مؤسسة في ​لبنان​ تجمع كل اللبناني ومرآة عن ​المجتمع اللبناني​ فهي مؤسسة ​الجيش​ وهي خط أحمر". وقال: "الاستقرار الذي نعيشه اليوم هو بسبب الجيش وممنوع المس به وبمخصصاته". ورأى حنكش ان "المواطن اللبناني لم يمر بفترة ضيقة إجتماعية وإقتصادية كما اليوم، وسيدر من دون إصلاحات جدية هو كتعبئة ​المياه​ بسلة وتهدف الى توريث الديون لأولادنا".