بدري ضاهر: لا صحّة لدخول أطنان من الأرز غير المستوفي للشروط للسوق

أكد المدير العام للجمارك ​بدري ضاهر​ في حديث لقناة الـ"LBC" أن "لا صحّة لدخول أطنان من ​الأرز​ غير المستوفي للشروط للسوق اللبناني"، مشيرا الى أن "مستوعبات الأرز لا تزال موقوفة في ​مرفأ طرابلس​".

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