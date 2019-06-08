قيومجيان: ارفض تحويل وزارة الشؤون الى مجرد شاهد على انهيار مؤسسات الرعاية

توجه وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى "المشككين بمطالباتنا الملحة دفع المستحقات للجمعيات ومؤسسات الرعاية التي تشكل شبكة امان اجتماعي لمجتمعنا، قائلا: "قرار مؤسسة سيزوبيل يقطع الشك باليقين، ارفض تحويل وزارة الشؤون الى مجرد شاهد على انهيار مؤسسات الرعاية. أفرجوا عن مستحقات ​الدولة​ لها وإلا الآتي أسوأ".

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