كبارة: الدور الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي يساهم في ضمان الاستقرار

أكد النائب محمد كبارة أن الدور الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي يساهم في ضمان الاستقرار ويحفظ الأمن، حتى بات لبنان يحتل مرتبة متقدمة جداً على مستوى مكافحة الجريمة.
وأشاد كبارة بالجهود التي تبذلها قوى الأمن الداخلي والتضحيات التي تقدمها مع الجيش اللبناني والأمن العام وأمن الدولة لحماية الأمان الذي ينعم به اللبنانيون على الرغم من كل الظروف التي مرّ ويمرّ بها والمخاطر الكبيرة التي تحيط به في ظل ما يجري حوله.
وإذ هنأ كبارة قوى الأمن في عيدها ونوه بتفاني المدير العام اللواء عماد عثمان لتطوير عمل مؤسسة قوى الأمن، دعا اللبنانيين الى حماية العين الساهرة على أمنهم واحتضان أبنائها.
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