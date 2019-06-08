كبارة: الدور الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي يساهم في ضمان الاستقرار

أكد النائب ​محمد كبارة​ أن الدور الذي تقوم به ​قوى الأمن الداخلي​ يساهم في ضمان الاستقرار ويحفظ الأمن، حتى بات ​لبنان​ يحتل مرتبة متقدمة جداً على مستوى مكافحة الجريمة.

وأشاد كبارة بالجهود التي تبذلها قوى الأمن الداخلي والتضحيات التي تقدمها مع ​الجيش اللبناني​ و​الأمن العام​ و​أمن الدولة​ لحماية الأمان الذي ينعم به ​اللبنانيون​ على الرغم من كل الظروف التي مرّ ويمرّ بها والمخاطر الكبيرة التي تحيط به في ظل ما يجري حوله.

وإذ هنأ كبارة قوى الأمن في عيدها ونوه بتفاني المدير العام ​اللواء عماد عثمان​ لتطوير عمل مؤسسة قوى الأمن، دعا اللبنانيين الى حماية العين الساهرة على أمنهم واحتضان أبنائها.