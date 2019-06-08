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قطاع الشباب بالوطني الحر نظّم تحركاً بعنوان "سوريا آمنة للعودة ولبنان لم يعد يحتمل"

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نظّم قطاع الشباب في "​التيار الوطني الحر​" تحرّكا شبابياً أمام مركز ميرنا الشالوحي بعنوان "​سوريا​ آمنة للعودة و​لبنان​ لم يعد يحتمل"، هدفه حثّ أصحاب المحال التجارية توظيف لبنانيين والتوقف عن توظيف السوريين.

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