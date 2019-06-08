الشعار: نفتخر بأن الجيش والقوى الامنية تمكنا من القضاء على الفتنة في طرابلس

أكد مفتي ​طرابلس​ الشيخ ​مالك الشعار​ اثر لقائه وزير الدفاع الساب بو صعب، انه "نفتخر بأن الجيش والقوى الامنية تمكنا من القضاء على الفتنة في طرابلس خلال 3 ساعات".

وشدد على انه "يجب على كافة اللبنانيين أن يفختروا بجيشهم والقوات الامنية التي قتلت الفتنة بثلاث ساعات وقدمت تضحيات للوطن"، وأمل "أن تكون الحادثة المأساة التي حصلت ليلة عيد الفطر نهاية المطاف".

وأضاف "نرحب بوزير الدفاع في طرابلس بعد الحادث الارهابي الذي حصل ليلة عيد الفطر ونتمنى ان تستعيد المدينة عافيتها".