قوى الأمن: توقيف شبكة تجارة وترويج مخدرات عبر لعبة "PUBG"

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها ​مكتب مكافحة المخدرات​ الاقليمي في الجنوب في وحدة ​الشرطة القضائية​، توصل الى كشف شبكة تجارة وترويج مخدرات محترفة تنشط عبر لعبة "PUBG"، حيث تقوم فتاة باستدراج الشبان الى منطقة ​الضاحية الجنوبية​ ل​مدينة بيروت​ وتجنيدهم لصالح تجار المخدرات في ​البقاع​ بغية القيام بترويجها في محافظتي الجنوب و​جبل لبنان​"، مشيرة الى أنه "بتاريخي 26و27/5/2019، جرى توقيف كل من اللبنانيين: م. م. (مواليد عام 1997) وه. ع. (مواليد عام 1999) وضبط كمية من المخدرات داخل شقة سكنية في محلة ​عين الرمانة​ عبارة عن: /57/ علبة بلاستيكية تحتوي مادة ​الكوكايين​ و/370/ غ من مادة ​حشيشة الكيف​، والتحقيق جار بإشراف ​القضاء​ المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".

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