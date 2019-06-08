النشرة: وفاة شاب إثر تعرضه لصعقة كهربائية في النبطية

أفاد مراسل "​النشرة​" في النبطية عن تعرض الشاب ح.ط. من بلدة ​كفرتبنيت​، لصعقة كهربائية أثناء صيانته عامود للكهرباء في ​النبطية الفوقا​ وقد توفي على الفور والشاب. وهو يعمل في شركة مراد للكهرباء.

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