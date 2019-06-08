وصل وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ وصل الى منطقة ​وادي خالد​ الحدودية على متن طوافة عسكرية، حيث سيلتقي ضباط وعناصر ​الجيش​ المنتشرين عند الحدود الشمالية في احد مراكز الجيش على تلة كرم ​زبدين​ الحدودية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب وصل الى وادي خالد على متن طوافة عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.