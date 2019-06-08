أشارت وزير الدولة لشؤون التمكين فيوليت الصفدي إلى أن "هناك العديد من القوانين المجحفة بحق المرأة و3 في المئة من القروض المصرفية تعود إلى النساء"، مشددة على أنه "من الضروري أن تشعر المرأة أن هناك إطار قانوني يحميها وهناك عدد من القوانين سنطرحها".
ولفتت الصفدي في كلمة له خلال مؤتمر الطاقة الاغترابية الى أن "هناك 75 في المئة من النساء يتخرجن و25 في المئة منهم ينخرطون بسوق العمل".
كانت هذه تفاصيل خبر الصفدي: من الضروري أن تشعر المرأة أن هناك إطارا قانونيا يحميها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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