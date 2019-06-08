الصفدي: من الضروري أن تشعر المرأة أن هناك إطارا قانونيا يحميها

أشارت وزير ​الدولة​ لشؤون التمكين ​فيوليت الصفدي​ إلى أن "هناك العديد من القوانين المجحفة بحق ​المرأة​ و3 في المئة من ​القروض​ المصرفية تعود إلى النساء"، مشددة على أنه "من الضروري أن تشعر المرأة أن هناك إطار قانوني يحميها وهناك عدد من القوانين سنطرحها".

ولفتت الصفدي في كلمة له خلال مؤتمر ​الطاقة​ الاغترابية الى أن "هناك 75 في المئة من النساء يتخرجن و25 في المئة منهم ينخرطون بسوق العمل".