النشرة: قتيلة نتيجة حادث سير على طريق عام ابل السقي مرجعيون

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ عن "مقتل المواطنة س.م. عن عمر 65 عاما من بلدة حاصبيا في ​مستشفى​ ​مرجعيون​ نتيجة الجروج والكسور التي أصابتها جراء ​حادث سير​ الذي تعرضت له عصر أمس على طريق عام ابل السقي مرجعيون وتواصل ​الاجهزة الامنية​ تحقيقاتها في الحادث".

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