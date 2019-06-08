خبراء يوضحون أهم الملفات المتوقعة بين ترامب وبوتين في لقاء اليابان

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أعلن الكرملين، لقاء مرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقيان خلال اجتماع مجموعة الـ20 في أوساكا باليابان خلال الشهر الجاري- بحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز"، نقلا عن وكالة "إنترفاكس" للأنباء.

وفي يوليو الماضي، صرح الرئيس الأمريكي، بأنه سيلتقي بوتين والرئيس الصيني، شي جين بينج، خلال قمة مجموعة الـ20 في أواخر يونيو الجاري.

وقال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إنه من المرجح أن يتناول اللقاء عددًا من الملفات من بينها عدد من قضايا التسلح في العالم خاصة وبعد أن أعلنت روسيا أنها ستسلم تركيا منظومة صواريخ "إس 400"، وترفض الولايات المتحدة امتلاك أنقرة هذه المنظومة.

وأضاف سلامة لـ"الوطن"، أن الرئيسان سيتحدثان عن التدخل الروسي في فنزويلا، والصراع في سوريا، والنزاع في أوكرانيا، مؤكدًا أن ترامب سيحاول وضع حد للتواجد الروسي في الشرق الأوسط وأوروبا.

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كما أوضح سيد مجاهد، الباحث في الشؤون الأوروبية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد إنهاء جميع المشكلات مع روسيا، لأنه يريد إنها تدخل موسكو في عدة الملفات الإقليمية والدولية من بينها الملف السوري والعقوبات على الصين والعلاقات الأمريكية وكوريا الشمالية واليابان.

وأشار مجاهد لـ"الوطن"، إلى أنه في المقابل ستحصل روسيا على رفع العقوبات التي فرضت عليها من قبل الولايات المتحدة منذ الأزمة الأوكرانية، وكذلك اعتراف واشنطن بالتواجد الروسي في بعض المناطق في منطقة الشرق الأوسط.

وفي يوليو الماضي، التقى زعيما البلدين في العاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث ناقشات عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب قضية الاتهامات التي تلاحق موسكو بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.