اليوم السبت.. نقابات التعليم تعلن رفع الشارة في حراسة الامتحانات

احتجاجا على الحكومة ووزارة التربية الوطنية، أعلنت خمس نقابات مركزية، عن خطوات احتجاجية، ستقدم عليها خلال أيام الامتحانات الإشهادية، التي ستنطلق اليوم.

وقالت النقابات المركزية، أمس الجمعة، إنها ستحتج لعدم إستجابة الحكومة للمطالب العامة والمشتركة والفئوية لنساء ورجال التعليم، وذلك بحمل الشارة السوداء، خلال أيام الامتحانات.

وقال بلاغ مشترك، إن الاحتجاج يأتي مع استمرار الحكومة ووزارة التربية الوطنية في الهجوم على حقوق نساء ورجال التعليم، عبر تسليط سيف الاقتطاعات غير القانونية، من رواتب المضربين والمضربات، والتمادي في نهج سياسة الآذان الصماء والتهديد والوعيد.

وقالت كل من النقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، والجامعة الوطنية للتعليم UMT، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، إنهم يتشبتون بالملفات المطلبية، من أجل تحقيق المطالب العادلة.

وطالبت النقابات الحكومة ووزارة التربية الوطنية، بالاستجابة للمطالب العامة والمشتركة، وعلى رأسها النظام الأساسي الجديد، ودعت سائر نساء ورجال التعليم بمختلف المناطق إلى “التعبئة الوحدوية والجماعيةد وحمل الشارة السوداء خلال أيام الامتحانات الإشهادية إبتداء من يوم غد السبت 8 يونيو 2019”.