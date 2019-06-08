شبح الانتحار يتواصل بشفشاون..فتاة حديثة الزواج تضع حدا لحياتها في ثاني أيام العيد

اهتزت مدينة شفشاون، أمس الخميس، في ثاني أيام العيد، على فاجعة انتحار جديدة، بعدما أقدمت فتاة، حديثة الزواج، على وضع حد لحياتها في دوار انكزان التابعة للنفوذ الترابي لجماعة منصور.

وبحسب شهادات جيران الضحية، فإن الفتاة وجدت معلقة بواسطة حبل صغير في شجرة قريبة من منزلها، حيث اختارت إنهاء حياتها بهذه الطريقة المفجعة.

ورجحت المصادر ذاتها أن يكون سبب الانتحار راجع إلى خلافات متكررة مع زوجها، حيث كانت تشتكي مرارا لجيرانها من هذه المشاكل، التي أصبحت تحدث معها بشكل يومي.

وحلت مصالح الدرك الملكي إلى عين المكان للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات في المستشفى المحلي في شفشاون.