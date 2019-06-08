أفرادها مغاربة وإسبان.. الحرس المدني الاسباني يوقف شبكة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات

تمكن الحرس المدني الاسباني، خلال هذا الأسبوع، بمليلية، من توقيف عدد من المشتبه فيهم من مغاربة وإسبان ينشطون في مجال تهريب الكوكايين من مليلية نحو شبه الجزيرة الايبيرية.

وبحسب وسائل إعلامية إسبانية، فإنه جرى تعقب نشاط أفراد الشبكة الإجرامية منذ حوالي سنة، قبل أن يتم توقيف 4 أشخاص من جنسيات مغربية وإسبانيا وحجز مبلغ مالي يقدر بـ 162 ألفا و 260 يورو، و4230 درهم مغربية كانت في حوزتهم، إضافة إلى 5.5 كيلوغرامات من الكوكايين و5 سيارات، فيما أصدرت السلطات الإسبانية مذكرة بحث دولية في حق زعيم العصابة الذي تبين أنه يحمل الجنسية المغربية.

وأبرزت المصادر ذاتها، أن هذه العملية تمت تحت إشراف الشرطة القضائية لمدينة مليلية المحتلة بالتعاون مع مختلف المصالح الأمنية بإسبانيا.