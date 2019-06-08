"جوجل" تكشف موعد إطلاق "ستاديا" ومميزاتها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشرت شركة "جوجل" تقريرا تحدثت فيه عن موعد إطلاق منصة "ستاديا" للألعاب وميّزاتها، التي ستسمح للمستخدمين بتشغيل الألعاب الجديدة دون الحاجة إلى تنصيبها.

وأوضحت "جوجل"، في بثّ مباشر عبر منصة "يوتيوب"، أن منصة "ستاديا" ستسمح للأشخاص بممارسة ألعاب الفيديو مباشرة عبر شبكة إنترنت "واي فاي" من أي جهاز تلفزيون مع جهازها الخاص ببث محتوى الوسائط المتعددة "كروم كاست"، أو جهاز كمبيوتر مع متصفح "كروم"، أو هواتف "جوجل بيكسل".

ما هي "ستاديا"؟

هي بمنزلة منصة لبث الألعاب عبر الإنترنت إلى التلفزيون أو الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر، من خلال خوادم "جوجل" القوية الموجودة في جميع أنحاء العالم، وتحتاج فقط إلى جهاز "كروم كاست ألترا" لتشغيله على جهاز التلفزيون، ويمكنك أيضا استخدام وحدة تحكم جهاز "إكس بوكس"، على الرغم من أن "جوجل" لديها جهاز التحكم الخاص بها.

ولا يحتاج المستخدم إلى تحميل ألعاب الفيديو، لأنها متوفرة على خوادم "جوجل" السحابية، مما يعني أن "ستاديا" يمكنها مزامنة سير أحداث اللعبة عبر الأجهزة المختلفة.

ولن تصدر "جوجل" سوى نسخة محدودة من "ستاديا"، لذلك ستعمل منصة الألعاب على أجهزة التلفزيون المدعمة بأجهزة "كروم كاست"، أما أصحاب الكمبيوترات والهواتف فعليهم الانتظار إلى عام 2020.

متى ستصدر أول نُسخها؟

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من المقرر إطلاق منصة "ستاديا" خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من هذه السنة في 14 دولة: بلجيكا، كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا إيطاليا، أيرلندا، هولندا، النرويج، إسبانيا، السويد، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة.

ويبلغ سعر باقة الاشتراك في نسخة من جوجل "ستاديا" 119 جنيها إسترلينيا التي تشتمل على وحدة تحكم ذات لون أزرق يبلغ ثمنها 59 جنيها إسترلينيا. وفي الوقت الحالي، يمكنك حجز نسخة بصفة مسبقة.

سرعة الإنترنت التي تحتاجها

تحتاج منصة "ستاديا" إلى اتصال إنترنت لا تقل سرعته عن 30 ميغابايت في الثانية كحد أدنى، لممارسة الألعاب بسرعة (4k) بمعدل 60 إطارا في الثانية، بينما يتطلب تشغيل ألعاب بدقة 1080 بكسل سرعة إنترنت لا تقل عن 20 ميغابايت في الثانية الواحدة. فضلا عن ذلك، يجب أن تكون هذه سرعة ثابتة.

ومن الجدير بالذكر، أن تشكيلة الألعاب التي ستنطلق مع “ستاديا” تصل إلى 30 لعبة على الأقل وستتوفر مباشرة لدى إطلاق منصة "ستاديا" من استوديوهات كبرى أمثال "بيثيسدا"، و"إلكترونيك آرتس"، و"روك ستار"، و"سيغا"، و"سكوير إنيكس"، و"وورنر بروس"، و"يوبي سوفت".