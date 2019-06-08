المنافذ تعلن احصائية المخالفات خلال الأشهر الخمسة الماضية

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إن "مجموع مخالفات أشهر كانون الثاني وشباط وآذار ونيسان وحتى نهاية شهر آيار من العام 2019 بلغ 1450، منها تهريب مخدرات عدد 89 مع مخالفة اجازة استيراد مثبتة من قبل مقر الهيئة 594، وأوامر القاء القبض على مطلوبين 163، بالاضافة الى دعاوى جمركية محالة من منافذنا للقضاء تحت عناوين تغير وصف البضاعة، تهريب، تزوير، معاملات غير مكتملة الأجراءات القانونية عدد 345".وأضافت الهيئة، "أما بما يخص الدعاوى الجمركية المحالة الى الجمرك بلغت189 مخالفة اتلاف مواد، إعادة أصدار، بالأضافة الى أموال مهربة بلغت 10"، مبينة أن "ذلك جاء بالتنسيق مع الجهات الرقابية لمحاسبة المخالفين".

أوضحت أن "المخالفات المذكورة تندرج تحت مسميات متعددة تزوير إجازة الاستيراد، عدم وجود علامات تجارية، تجاوز الكمية والوزن وتزوير الوصولات، بالإضافة إلى بضاعة منتهية الصلاحية، وقد تم أتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقها"، لافتة الى أن "مجمل المخالفات للأشهر من 2017/8/1 لغاية 2019/5/31 بلغت (3287) مخالفة".



وتابعت الهيئة، أنها "قد تعاملت وفق المسؤولية الملقاة على عاتقها في الرقابة والإشراف والسيطرة على الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية للحفاظ على المال العام وحماية المنتج المحلي والمستهلك والقضاء على الآثار السلبية والخطيرة من تهريب المخدرات على المجتمع والقضاء على الفساد الإداري والمالي في منافذنا الحدودية".