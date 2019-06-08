وأضافت الهيئة، "أما بما يخص الدعاوى الجمركية المحالة الى الجمرك بلغت189 مخالفة اتلاف مواد، إعادة أصدار، بالأضافة الى أموال مهربة بلغت 10"، مبينة أن "ذلك جاء بالتنسيق مع الجهات الرقابية لمحاسبة المخالفين".
أوضحت أن "المخالفات المذكورة تندرج تحت مسميات متعددة تزوير إجازة الاستيراد، عدم وجود علامات تجارية، تجاوز الكمية والوزن وتزوير الوصولات، بالإضافة إلى بضاعة منتهية الصلاحية، وقد تم أتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقها"، لافتة الى أن "مجمل المخالفات للأشهر من 2017/8/1 لغاية 2019/5/31 بلغت (3287) مخالفة".
وتابعت الهيئة، أنها "قد تعاملت وفق المسؤولية الملقاة على عاتقها في الرقابة والإشراف والسيطرة على الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية للحفاظ على المال العام وحماية المنتج المحلي والمستهلك والقضاء على الآثار السلبية والخطيرة من تهريب المخدرات على المجتمع والقضاء على الفساد الإداري والمالي في منافذنا الحدودية".
كانت هذه تفاصيل خبر المنافذ تعلن احصائية المخالفات خلال الأشهر الخمسة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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