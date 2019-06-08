



فيما شهدت العاصمة بغداد ستة حوادث حريق للمحاصيل الزراعية. واظهر الجدول الذي نشر الاحصائية منذ الثامن من ايار الماضي ولغاية يوم امس الجمعة الموافق السابع من حزيران الحالي، ان صلاح الدين تصدرت المحافظات بنسبة اندلاع الحرائق فيها والتي بلغت 94 حريقا تلتها نينوى بـ55 حريقا وكركوك بـ51 حريقا.فيما شهدت العاصمة بغداد ستة حوادث حريق للمحاصيل الزراعية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالجدول.. مجمل الحرائق في البلاد خلال شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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