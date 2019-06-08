شروط مقابل الحضور لجلسة تنصيب البارزاني

واضاف ان "قيادة الحزب لديها شروط واضحة تتعلق بمنصب محافظ كركوك"، مشيرا الى ان "اليوم السبت، أو يوم غدٍ الأحد، سيتم طرح مرشحين عدة للمنصب بشكل رسمي، بانتظار موافقة الديمقراطي الكردستاني عليها".
وتابع المصدر أن "جهود الديمقراطي الكردستاني والاتصالات التي أجراها خلال الساعات الماضية، لم تنجح في تغيير موقف الحزب الثابت بشأن قرار حضور التنصيب من عدمه"، لافتا الى أن "ما لم يقم الحزب الديمقراطي الكردستاني بدعم أحد مرشحي الاتحاد الوطني ليكون محافظاً لكركوك، والموافقة على طلبات الاتحاد الوطني بشأن بعض المناصب بحكومة كردستان المرتقبة، فإن الحزب لن يحضر جلسة أداء اليمين المقررة الإثنين تحت أي ظرف كان".
وكشف مصدر سياسي، في وقت سابق، ان الاتحاد الوطني قدم تسعة مرشحين لمنصب محافظ كركوك، فيما اشار الى ان الحزب الديمقراطي يريد محافظا على "مقاساته".
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