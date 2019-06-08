نائب: تاخر حسم المرشحين للكابينة الوزارية خرق واضح للدستور وضعف بالادارة

وقال الموسوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "تأخر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في حسم وإرسال مرشحيه لباقي كابينته الوزارية هو خرق واضح للدستور ودلالة على ضعف كبير في إدارته وتصديه للمسؤولية".وأضاف الموسوي: "ثبت في أكثر من موضع ومناسبة عدم قدرة رئيس الوزراء على تجاوز تأثيرات الدول المجاورة وضعف في إدارة حازمة لهذا الموضوع ومواضيع أخرى مثل موضوع إدارة إقليم كردستان".

وتابع، أن "السلطة التشريعية البرلمانية قادرة على حسم اختيار ما تبقى من الكابينة الوزارية خلال أسبوع واحد فقط فيما لو تم إرسال ٣ إلى ٥ مرشحين من قبل رئاسة الوزراء لكل وزارة".