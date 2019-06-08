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مستشار الخامنئي يعتبر الحكومة العراقية أحد أطراف 'جبهة المقاومة الإسلامية'

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وقال صفوي في تصريح لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إن "الحرب في دول العراق وسوريا واليمن جاءت معها بالكثير من الدمار والخراب الا أنها أدت أيضاً إلى انتشار مدرسة ونهج المقاومة في الدول الإسلامية وإيجاد جبهة مقاومة أطرافها تتمثل في فلسطين وحزب الله لبنان وحكومتي سوريا والعراق وأنصار الله في اليمن أمام أميركا والصهاينة وبعض الدول العربية التي وضعت يدها بيد الأميركيين والصهاينة".

وأضاف صفوي، أن "جبهة المقاومة الإسلامية ستعمل في المستقبل أيضاً على إحباط المؤامرات المشتركة ومنها صفقة القرن الرامية إلى إهدار الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني وأرض فلسطين".

وتابع، أن "إيران تأمل بأن يتم اخراج الأميركيين من غرب آسيا توفير الأمن في المنطقة من قبل حكوماتها وشعوبها"، مبدياً "استعداد إيران للمشاركة مع جميع الجيران في إرساء الأمن الجماعي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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