مستشار الخامنئي يعتبر الحكومة العراقية أحد أطراف 'جبهة المقاومة الإسلامية'

وأضاف صفوي، أن "جبهة المقاومة الإسلامية ستعمل في المستقبل أيضاً على إحباط المؤامرات المشتركة ومنها صفقة القرن الرامية إلى إهدار الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني وأرض فلسطين".
وتابع، أن "إيران تأمل بأن يتم اخراج الأميركيين من غرب آسيا توفير الأمن في المنطقة من قبل حكوماتها وشعوبها"، مبدياً "استعداد إيران للمشاركة مع جميع الجيران في إرساء الأمن الجماعي".
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