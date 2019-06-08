مسؤول بالانبار: ملف مختطفي الصقلاوية جمد تلقائيا والحكومة لم تعر اية اهمية له

وقال في تصريح تابعته الخليج 365، ان "ملف المختطفين في ناحية الصقلاوية بمحافظة الانبار تم تجميده تلقائياً، إذ إنّ متابعاتنا السابقة لم تفض إلى أي نتيجة"، مبينا ان "الحكومة المركزية لم تعر أي اهتمام تجاه الملف، ولا توجد أي معلومات عنه".واضاف ان "الملف هو ملف سياسي، فالقضاء لم تكن له تحركات رسمية، واللجنة الأولية التي شكّلت لمتابعة الحادث قبل ثلاث سنوات تم حلّها، ليطوى الملف".

وتابع أنه "لا قدرة لأي أحد على إعادة فتح الملف إلّا في حال توفر معلومات جديدة عنه"، موضحا انه "بكل الأحوال فتح الملف يحتاج إلى قرار سياسي وجهة قوية تتابعه، وهذا الشيء بات غير ممكن في ظل هذا الوضع".

ودعا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، الحكومة والبرلمان إلى "تحمل مسؤولياتهما تجاه المغيبين من المحافظة".



يذكر ان رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار نعيم عبد المحسن الكعود طالب في وقت سابق، رئيس الوزراء بمتابعة ملف المختطفين في الصقلاوية والرزازة وجرف الصخر.