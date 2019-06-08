واضاف ان "الملف هو ملف سياسي، فالقضاء لم تكن له تحركات رسمية، واللجنة الأولية التي شكّلت لمتابعة الحادث قبل ثلاث سنوات تم حلّها، ليطوى الملف".
وتابع أنه "لا قدرة لأي أحد على إعادة فتح الملف إلّا في حال توفر معلومات جديدة عنه"، موضحا انه "بكل الأحوال فتح الملف يحتاج إلى قرار سياسي وجهة قوية تتابعه، وهذا الشيء بات غير ممكن في ظل هذا الوضع".
ودعا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، الحكومة والبرلمان إلى "تحمل مسؤولياتهما تجاه المغيبين من المحافظة".
يذكر ان رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار نعيم عبد المحسن الكعود طالب في وقت سابق، رئيس الوزراء بمتابعة ملف المختطفين في الصقلاوية والرزازة وجرف الصخر.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بالانبار: ملف مختطفي الصقلاوية جمد تلقائيا والحكومة لم تعر اية اهمية له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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