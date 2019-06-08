- 1/2
- 2/2
رويترزالسبت 2019/6/8 01:17 مساء بتوقيت أبوظبي
متظاهرون في ليبيريا احتجاجا على التدهور الاقتصادي
تظاهر الآلاف في ليبيريا بالعاصمة مونروفيا؛ احتجاجا على الفساد والتدهور الاقتصادي الذي يلقي الكثيرون بمسؤوليته على الرئيس ولاعب كرة القدم السابق الذي كان يحظى بشعبية واسعة جورج ويا.
ورفع المتظاهرون لافتات وصفت الرئيس ويا بأنه "خائن" في تجمعات بالقرب من مقر الرئاسة، فيما رددوا هتافات ضده.
وسلم منظمو الاحتجاج عريضة لوزير العدل فرانك موسى دين، الجمعة، اتهموا فيها الحكومة بسوء استغلال الأموال العامة وانتهاك حريات الصحافة والفشل في تمويل الصحة وبرامج التعليم على نحو ملائم.
وتتهم العريضة الرئيس ويا نفسه ببناء "عشرات المنازل الفاخرة" بعدما امتنع عن الإفصاح عن ممتلكاته.
وجاءت المظاهرات في تناقض صارخ مع الاحتفالات العارمة بفوز الرئيس ويا في انتخابات الرئاسة في عام 2017، فيما تمثلت أهم أسباب الاحتجاجات في ركود الاقتصاد، حيث لا يزال معظم السكان يعيشون في فقر مدقع وفضيحة في العام الماضي فقدت البلاد فيها أوراقا نقدية جديدة قيمتها 100 مليون دولار خصصت للبنك المركزي.
كانت هذه تفاصيل خبر الآلاف يتظاهرون في ليبيريا ضد "فساد" الرئيس جورج ويا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.