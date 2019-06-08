مقتل وإصابة 8 جنود في انفجار شمال غرب باكستان

أعلن مسؤولون أمنيون في باكستان، السبت، مقتل 4 جنود وإصابة 4 آخرين جراء انفجار قنبلة مزروعة على الطريق في منطقة قبلية بشمال غرب البلاد في أحدث هجوم في الأسابيع الأخيرة بمنطقة وزيرستان الشمالية.

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وقال المسؤولون إن العبوة كانت مزروعة على الطريق في خار قمر وهي منطقة نفذت فيها قوات الأمن في الآونة الأخيرة عملية بعد هجوم بقنبلة أخرى مزروعة على الطريق.

من جانبه، أعلن محمد خرساني، المتحدث باسم حركة طالبان الباكستانية، المسؤولية عن الهجوم.

وقتل 16 شخصا على الأقل، في أبريل/نسيان الماضي، في انفجار قنبلة داخل سوق محلية في مدينة كويتا بجنوب غرب باكستان.