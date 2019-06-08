- 1/2
- 2/2
رويترزالسبت 2019/6/8 01:01 مساء بتوقيت أبوظبي
انفجار سابق في باكستان - أرشيفية
أعلن مسؤولون أمنيون في باكستان، السبت، مقتل 4 جنود وإصابة 4 آخرين جراء انفجار قنبلة مزروعة على الطريق في منطقة قبلية بشمال غرب البلاد في أحدث هجوم في الأسابيع الأخيرة بمنطقة وزيرستان الشمالية.
وقال المسؤولون إن العبوة كانت مزروعة على الطريق في خار قمر وهي منطقة نفذت فيها قوات الأمن في الآونة الأخيرة عملية بعد هجوم بقنبلة أخرى مزروعة على الطريق.
من جانبه، أعلن محمد خرساني، المتحدث باسم حركة طالبان الباكستانية، المسؤولية عن الهجوم.
وقتل 16 شخصا على الأقل، في أبريل/نسيان الماضي، في انفجار قنبلة داخل سوق محلية في مدينة كويتا بجنوب غرب باكستان.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 8 جنود في انفجار شمال غرب باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.