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مساع لإعادة العبادي إلى رئاسة وزراء العراق

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mohamad turki 0 تبليغ

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الان تتابع مساع لإعادة العبادي إلى رئاسة وزراء العراق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بغداد - الخليج 365:

أكدت مصادر سياسية عراقية، أن هناك حراكاً سياسياً من أجل إعادة زعيم ائتلاف “النصر” حيدر العبادي، إلى رئاسة الوزراء مجدداً

وقالت المصادر، وفقاً لموقع “باسنيوز” العراقي الإخباري، إن “بعض الجهات السياسية في تحالف الإصلاح والإعمار، وعلى رأسها عمار الحكيم وأسامة النجيفي، وأطراف من خارج الإصلاح من الجهات السنية، تسعى إلى إعادة العبادي إلى رئاسة الوزراء مجدداً”.

وأوضحت أن “هناك امتعاضاً كبيراً جداً من أداء عادل عبدالمهدي، وعدم تنفيذ برنامجه الحكومي رغم مرور وقت طويل على تشكيل حكومته، ولهذا بدء الحراك، دون مشاركة سائرون وتحالف الفتح”.

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