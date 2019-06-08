الإخوان المسلمون ينشؤون عصابات داخل السجون البريطانية

جدة - عمرو شويل لندن - الخليج 365:

كشف تقرير رسمي أصدرته وزارة العدل البريطانية، ضلوع عصابات مرتبطة بتنظيم الإخوان الإرهابي، في أعمال عنف وسط السجون ذات الحراسة المشددة، لإجبار النزلاء على اعتناق فكر الإخوان المسلمين، أو التنكيل بهم حال رفضهم.



وأشار التقرير، الذي نشرته صحيفة “تايمز” البريطانية، إلى أن العصابات تنشط تحت غطاء الدين، وتخضع لهيكل تنظيمي هرمي يشمل قادة ومجندين ومنفذين وأتباعا.

ويستند التقرير إلى مقابلات أجريت مع 83 سجيناً و73 موظفاً في سلك السجون. وتنتمي المجموعات المستجوبة إلى ثلاثة من السجون الثمانية الأكثر تشدداً في إجراءاتها الأمنية في إنكلترا.