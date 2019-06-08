شكرا لقرائتكم معارك طرابلس.. الجيش الليبي يبدأ هجوماً بمحور طريق المطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مصدر عسكري أن الجيش الوطني الليبي بدأ عملية الزحف في محور طريق المطار في العاصمة طرابلس.

وبين المصدر أن القوات دمرت 3 آليات للميليشيات وأجبرتها على التراجع، فيما تجري حالياً عملية إزالة السواتر الترابية التي أقامتها التشكيلات التابعة لحكومة الوفاق.

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ولا تزال اشتباكات عنيفة تدور في المنطقة تستخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وسط تقدم ملحوظ للجيش الليبي.

وكان مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي، خليفة العبيدي، أعلن أن القوات الجوية، دمرت ليل الخميس طائرة تركية مسيّرة، بعد غارة جوية على القسم العسكري في قاعدة مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وأوضح العبيدي لـ"العربية.نت"، أن هذه ثاني مرة ينجح سلاح الجو الليبي في تدمير وإسقاط طائرات درون تركية الصنع في أقل من يوم، حيث قصف فجر الخميس طائرة تركية مسيّرة في مطار معيتيقة، بعد أن نفذت العديد من الغارات على مواقع عسكرية ومدنية.