حمدان للعسكريين: كونوا يدا واحدة في كل المراحل

توجه أمين الهيئة القيادية في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ ​العميد مصطفى حمدان​ إلى العسكريين شهداء و مشاريع شهادة في الخدمة الفعلية واحتياط الوطن الاستراتيجي "​العسكريون المتقاعدون​"، قائلا: "ايها العابرون للطوائف والمذاهب ، لقد اتيتم من كافة المناطق ، لتكونوا يدا واحدة في كل المراحل ، وذلك من تاريخ تطوعكم في ​المؤسسة العسكرية​ الى الان". وأضاف "حميتم ​لبنان​ من كل المخاطر ، الخارجية والداخلية ، ورويتم بدمائكم ارض هذا الوطن ، وكنتم الاشاوس والفوارس الابطال ، واعدتم البوصلة الجامعة بين اللبنانين ولولا وجودكم لقسم هذا البلد كانتونات وإدارات مدنية مذهبية طائفية، لا تتركوا احدا من زعماء ​الطوائف​ والمذاهب يدخل بينكم ، لان جميعم يتأمرون على لقمة عيشكم والتي دفعتم ثمنها عرقا ودماء حمراء نوارة طاهرة مقدسة".

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