باسيل: إسرائيل تسعى إلى سرقة الكثير من المنتجات اللبنانية ووضعها على اسمها

أشار وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في كلمة له في مؤتمر الطاقة الاغترابية إلى أن "​إسرائيل​ تسعى إلى سرقة الكثير من المنتجات اللبنانية ووضعها على اسمها كالحمص والتبولة وغيرها"، معتبرا أن "هذا بلد يعيش على الاعتداء والسرقة ونحن سندافع عن أنفسنا".

ولفت إلى أنه تقدم "بمشروع قانون إلى المجلس الوطني للانتشار وجزء منه يتضمن كيف تعطى الحوافز للمنتشرين ليأتوا إلى لبنان"، مشيرا إلى أن "هذا جزء من ​سياسة​ يجب أن تعتمدها ​الحكومة​ لتشجيع للمنتشرين وهم من يحركون ​السياحة​".

وفي موضوع إعطاء الحق للام بإعطاء الجنسية لأولادها، شدد باسيل على أن "لا أحد يناقش في موضوع أن المرأة تساوي الرجل ومن جهتي اقترحت على رئيس الجمهورية ميشال عون أنه وفي إطار حقه بتوقيع مراسيم للجنسية أن يصدر دوريا مراسيم تتضمن إعطاء الام جنسيتها لأطفالها"، موضحا أنه "في موضوع قانون الجنسية فالمشكلة أننا نتحدث عن مئات الألوف سيحصلون على الجنسية فور صدور القانون وهذه ارقام أعطيت لي من ثلاثة وزراء الداخلية"،

ولفت الى أن "هناك فلسطينيين موجودين من سنة 1948 وهناك سوريين وهناك ولادات تحصل للتجارة مقابل الحصول على الجنسية"، معلنا أنه ضد التجنيس الجماعي و"باقرار هكذا قانون سيحصل تجنيس جماعي نرفضه".