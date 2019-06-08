توقيف 8 أشخاص بجرم تعاطي مادتي السيلفيا وحشيشة الكيف

أوقفت دورية تابعة لمكتب معلومات ​حاصبيا​ و​مرجعيون​ في قضاء حاصبيا كلا من: خ.ا، م.أ، خ. م، ع.ا، طا.ي، أ.ح، م.ع، م.ا، بجرم تعاطي مادتي السيلفيا و​حشيشة الكيف​ وترويجها، وسلموا جميع الموقوفين والمضبوطات الى مخفر حاصبيا التابع ل​قوى الامن الداخلي​.

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