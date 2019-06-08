ريفي:جريمة إغتيال القضاة الأربعة تمّ طمس معالمها أُسوةً بكل جرائم الإغتيال

رأى الوزير السابق ​اللواء​ ​أشرف ريفي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "جريمة إغتيال ​القضاة​ الأربعة التي نُفِّذت في ظل الوصاية تمّ طمس معالمها أُسوةً بكل جرائم الإغتيال والتفجير و​الإرهاب​. الرحمة للقضاة الذين إستشهدوا على قوس العدالة ولا بد أن يستمر النضال لتحقيق العدالة فهي الضمانة".

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