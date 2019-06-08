سليم جريصاتي: 8 حزيران يوم شهداء القضاء

أشار وزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "8 حزيران هو يوم شهداء القضاء على ما أعلنه فخامة الرئيس ميشال وتبناه ​مجلس الوزراء​ من سنة بإقتراح من قاضية مجلية و​مجلس القضاء الأعلى​ ووزير ​العدل​. نستذكر في هذا اليوم شهداء القوس في صيدا وسواهم من حملة الرسالة السامية التي لا تحتمل اي تقويض او تطويق او تلاش".

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