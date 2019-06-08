الأرصاد الجوية: طقس يوم غد غائم اجمالا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا ربيعيا متقلبا نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائما جزئيّاً مع انخفاض بسيط ب​درجات الحرارة​ وتساقط الرذاذ خاصة في المناطق الداخلية والشمالية كما يتكون ​الضباب​ على المرتفعات.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكال التالي:

الأحد: غائم اجمالا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، كما يتوقع تساقط الرذاذ خاصة في المناطق الداخلية والشمالية خلال الفترة الصباحية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة وانخقفاض نسبة الرطوبة ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.