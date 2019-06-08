الأرصاد الجوية: طقس يوم غد غائم اجمالا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا ربيعيا متقلبا نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائما جزئيّاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتساقط الرذاذ خاصة في المناطق الداخلية والشمالية كما يتكون الضباب على المرتفعات.
كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكال التالي:
الأحد: غائم اجمالا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، كما يتوقع تساقط الرذاذ خاصة في المناطق الداخلية والشمالية خلال الفترة الصباحية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
الإثنين: قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة وانخقفاض نسبة الرطوبة ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.
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