حاصباني: الموازنة لا ترضي تطلعاتنا لكنها ستقر

أشار نائب رئيس الحكومة ​غسان حاصباني​ في حديث إذاعي إلى انه "في بعض الأحيان المصالح تؤدي الى سلام آني إذ أحدا لا يريد ان يخسر مصالحه، فيصور ذلك بأنه حرص منه على السلم الأهلي في وقت نشهد احتقانات فعلية لا يمكن التغاضي عنها. السجال الذي يتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يؤسس لإشكال سياسي فعلي".

وقال: "لا اعتقد ان التسوية اهتزت او سقطت واعطونا يومين وستلاحظون كيف سيتوقف السجال القائم۔ الخلل الذي نعيشه هو نتيجة رفع الاحتقانات او خفضها حسب المصالح".

ولفت غلى انه "انجزنا موازنة لجمت التدهور الحاصل، وسيكون هناك نقاشات وأخذ ورد لكن ​الموازنة​ ستقر، وهي لا ترضي تطلعاتنا ولدينا جملة اعتراضات لكننا لا نريد ان نحملها كل ما في البلد فالأساس ان يكون هناك نظرة اقتصادية رؤيوية".