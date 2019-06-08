جميل السيد عن الخلافات: "إذا تقبّرتوا بيكون أرْيَح"

لفت النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ "يعود الأحد على أن يبدأ بترميم التسوية بين المستقبل والآخرين إعتبارًا من الإثنين". ماذا يقول الناس عن هذه الخلافات؟ رجع أو ما رجع، ترمّمت التسوية أو ما ترمّمت، إنتو آخِر هَمّ عند الناس وميؤوس منكم، تصالحتوا أو تقبّرتوا متل بعضها، وإذا تقبّرتوا بيكون أرْيَح".

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