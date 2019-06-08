كيدانيان: لضرورة استثمار المغترب بالقطاع السياحي

أشار وزير السياحة افيديس كيدانيان في كلمة له خلال مؤتمر الطاقة الاغترابية إلى أن "مجلة ناشيونال جيوغرافيك صنفت شاطئ صور كرابع شاطئ في المتوسط في وقت نتحدث فيه عن أن البحر في لبنان ملوث".
وشدد على "ضرورة استثمار المغترب بالقطاع السياحي خاصة في المناطق خارج بيروت كما أشارت خاصة ماكينزي".
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