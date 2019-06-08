كيدانيان: لضرورة استثمار المغترب بالقطاع السياحي

أشار وزير ​السياحة​ افيديس كيدانيان في كلمة له خلال مؤتمر ​الطاقة​ الاغترابية إلى أن "مجلة ناشيونال جيوغرافيك صنفت ​شاطئ صور​ كرابع شاطئ في المتوسط في وقت نتحدث فيه عن أن البحر في ​لبنان​ ملوث".

وشدد على "ضرورة استثمار المغترب بالقطاع السياحي خاصة في المناطق خارج بيروت كما أشارت خاصة ماكينزي".