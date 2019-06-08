داخلية مصر: مقتل 4 ارهابيين متورطين في مهاجمة احد الاكمنة الأمنية بالعريش

أعلنت ​وزارة الداخلية المصرية​ عن "مقتل 4 ارهابيين متورطين في مهاجمة احد الاكمنة الأمنية جنوب ​العريش​"، مشيرة الى أن "​قوات الأمن​ داهمت عقارا تتخذه العناصر الإرهابية بمنطقة ابوعيطة بالعريش مأوى لهم، وتم العثور على 3 بندقية آلية وحزام ناسف"، مبينة أن "​مداهمة​ العناصر الإرهابية تأتي في إطار ملاحقة الارهابيين المتورطين في مهاجمة كمين".

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