خارجية إيران: العقوبات الأميركية الجديدة بحقها تثبت زيف الحديث عن التفاوض

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​ في بيان أن "​العقوبات الأميركية​ ​الجديدة​ على شركة ​الخليج الفارسي​ للبتروكيماويات، تثبت زيف موقف ​الولايات المتحدة​ التي أبدت استعدادا للتفاوض مع ​طهران​"، مشيرا إلى أن "أسبوعا واحدا فقط كان كافيا لإثبات زيف مزاعم الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بالتفاوض مع إيران".

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