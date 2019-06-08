نائب يدعو لإرسال قوات من بغداد إلى ديالى ويحذر من 'تداعيات خطيرة'

وقال الدهلكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "ندين فرض المليشيات والعصابات المسلحة سطوتها على القانون، إذ منعت تلك الجهات القادة الأمنيين من إجراء أية تغييرات للمسؤولين المحليين على المناطق التي تسيطر عليها وهذا يدل على قوة هذه المجاميع الخارجة عن القانون وضعف القرار الأمني من قبل المسؤولين عنه في الحكومة الاتحادية".وأضاف، أن "ضعف القرار الأمني جاء بسبب المحاباة والمجاملات السياسية على حساب أرواح المواطنين، الأمر الذي شجع تلك الجهات المنفلته بالمضي في أعمالهم التخريبية والعدائية ضد المواطنين"، متابعاً أن "ما يجري اليوم في ديالى هو مخطط جديد لتقويض الأمن والاستقرار وإعادة مسلسل القتل والتشريد والتهجير الذي اجتاح هذه المحافظة أعوام ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ الأمر الذي سيقود المحافظة نحو الهاوية هي وباقي المحافظات الأخرى مما سيعيد الفوضى لها ويهدر جميع التضحيات والجهود المضنية خلال السنوات الماضية لإعادة الاستقرار والسلام اليها".وأكد الدهلكي على "ضرورة التصدي الفوري والحازم للمليشيات والعصابات العابثة بأمن البلاد ومعاقبتها كونها مارست أعمالاً مشينة، بالإضافة إلى أنها السبب باستشهاد الشاب علي عماد عزيز الخسرجي في منطقه كصيبة ناحية العيارة قضاء بعقوبة".

وتابع، أنه "بناء على مجريات الأحداث الخطيرة فإننا نطالب القائد العام للقوات المسلحة بتحمل مسؤولياته القانونية والوطنية بالتدخل العاجل لإنهاء حالة الفوضى عبر إرسال قوات من بغداد تعمل على فرض القانون ومنح صلاحيات مطلقة للقادة الأمنيين لإتخاذ ما يرونه مناسباً لإعادة الأمن والاستقرار، وإلا فان حالة الصمت والسكوت ستجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه وستكون لها تداعيات خطيرة ليس على ديالى فحسب بل على عموم البلد".

وختم الدهلكي بيانه بالقول: "إننا قمنا بجمع تواقيع لدرج قضية الإنفلات الأمني الذي تعرضت له محافظة ديالى والمناطق الأخرى من العراق على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقبلة".