تعاطي الكوكايين قد يطيح بمستقبل مرشح بارز لخلافة ماي

أقر مايكل جوف، وهو مرشح بارز لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بأنه تعاطى الكوكايين ويشعر "بأسف شديد" لتعاطيه في عدة مناسبات.



وقال جوف: "كان ذلك خطأ. أنظر إلى الوراء وأعتقد أنني أتمنى لو لم أفعل ذلك. كان ذلك منذ 20 عاما وبالفعل كان خطأً. لكنني لا أعتقد أن أخطاء الماضي تفقد المرء الأهلية".

ويأتي اعتراف جوف في وقت يتسارع فيه السباق على خلافة ماي مع بحث المرشحين أوجه الصواب والخطأ في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

واستقالت ماي من منصب زعيمة حزب المحافظين الحاكم، الجمعة، ما أشعل رسميا منافسة على خلافتها قد تجعل حزبها يتبنى موقفا أكثر تشددا إزاء الخروج من بريكست.

ويتعين على المرشحين الإعلان عما إذا كانوا سيخوضون السباق بحلول الإثنين المقبل، ويجب أن تكتمل عملية الاختيار بنهاية يوليو/تموز المقبل.

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في هذا الصدد، نقلت صحيفة ديلي ميل عن جوف قوله، إنه "يأمل ألا يمنع هذا الاعتراف تعيينه كرئيس الوزراء المقبل".





وتابع : "من الواضح أنه سيكون على زملائي في البرلمان وأعضاء حزب المحافظين أن يقرروا الآن ما إذا كان ينبغي أن أكون زعيما، وأعتقد بأن جميع السياسيين لديهم حياة قبل السياسة"، موضحا أنه تعاطى هذا المخدر في تجمعات اجتماعية عندما كان صحفيا شابا.

ويتنافس أحد عشر عضوا في حزب المحافظين على زعامة الحزب، ومن ثم رئاسة الوزراء.

ومن بين المرشحين الـ11 لخلافة ماي، يبدو الأوفر حظا النائب المحافظ بوريس جونسون الذي شغل منصب رئيس بلدية لندن ووزير الخارجية في السباق، وهو قائد معسكر مؤيدي "بريكست".

وكانت تيريزا ماي البالغة من العمر 62 عاماً، عُينت على رأس الحكومة البريطانية في يوليو/تموز 2016، بعد وقت قصير من تصويت البريطانيين بنسبة 52% لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، خلال استفتاء أجري في 23 يونيو/حزيران من العام نفسه.



وترتب على نتائج الاستفتاء قطع علاقات عمرها أكثر من أربعين عاماً مع الاتحاد الأوروبي، لكن أيضاً محاولة جمع البريطانيين خلف رؤية موحدة لبريكست قابلة لسد الفجوة بين مناصري ومعارضي هذا الانفصال التاريخي، إلا أنها لم تتمكن من كسب التحدي.